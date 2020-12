Regierung will sich für mehr Stabilität in Syrien und Irak einsetzen

Außenpolitische Sprecher Ernst-Dziedzic und Lopatka gemeinsam auf Reise - Hilfe vor Ort für Binnenvertriebene und "klarere Sprache" gegenüber der Türkei

Nach einer gemeinsamen Reise der Grünen Vize-Klubchefin Ewa Ernst-Dziedzic und des außenpolitischen Sprechers der ÖVP, Reinhold Lopatka, nach Syrien und in den Nordirak wollen sich die beiden Regierungsparteien für mehr Stabilität und Hilfe für Vertriebene in der Region einsetzen. Es werde "viel zu wenig darüber geredet" wie Angriffe der Terrormiliz IS oder der Türkei verhindert und Sicherheit wiederhergestellt werden könne, so Ernst-Dziedzic am Dienstag zur APA.

"Ich möchte den Fokus viel mehr auf die Unterstützung vor Ort legen, damit wir nicht erst warten müssen, bis sich die Menschen auf den Weg machen", sagte Ernst-Dziedzic. In der Bürgerkriegsregion liege "die Wurzel des Übels" und dort gelte es anzusetzen, "und nicht an den EU-Außengrenzen", meinte sie.

Allein in Syrien bräuchten elf Millionen Menschen humanitäre Hilfe, erklärte Lopatka. Eine Aufstockung der finanziellen Mittel sei derzeit nicht geplant, denn Österreich leiste bereits sehr viel und sei EU-weit auf Platz drei bei der Syrien-Hilfe. Das Problem sei nur, dass die Hilfe teilweise nicht dort ankomme, "wo sie wirklich gebraucht werde - nämlich bei den Binnenvertriebenen", erzählte Lopatka nach der dreitägigen Reise. Die Assad-Regierung verhindere dies. Innerhalb der UNO müsse deshalb mehr Druck auf das Regime ausgeübt werden.

Neben der Weiterführung und Ausweitung von bilateralen Projekten zur Friedenssicherung will sich auch Ernst-Dziedzic künftig in internationalen Gremien, in denen Österreich vertreten ist, verstärkt für die Region einsetzen. Nur so könne Stabilität und Schutz für die Bevölkerung vor weiteren Angriffen sichergestellt werden. Auch sei eine "klarere Sprache" gegenüber der Türkei notwendig, forderte sie. Die Türkei war im Oktober 2019 mit verbündeten syrischen Milizen in Nordsyrien einmarschiert, sie ging dabei gegen Kurdenmilizen vor und hält seitdem die Grenzgebiete besetzt.

Die wichtige Rolle der syrischen Kurden im Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" sei im Westen zu wenig beachtet worden, betonte Lopatka. Auch jetzt noch bewachen die von der Kurdenmiliz YPG dominierten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) die in Nordsyrien eingerichteten Gefangenenlager für (ehemalige) IS-Kämpfer, darunter viele Anhänger - auch Frauen - der Terrororganisation aus westlichen Ländern. Mehrere europäische Staaten haben es bisher jedoch abgelehnt, die IS-Anhänger zurückzuholen. Lopatka sprach sich zwar für die Rückholung der Kinder österreichischer "IS-Frauen" aus, da diese "ausschließlich Opfer" seien. Frauen seien hingegen "Beitragstäterinnen" und auch zum Zeitpunkt ihrer Ausreise meist strafmündig gewesen. IS-Anhänger, egal welcher Herkunft, müssten deshalb in syrischen Gefängnissen untergebracht und auch dort zur Rechenschaft gezogen werden, hielt Lopatka fest. Er bekräftigte die Forderung nach internationalen Tribunalen für IS-Kämpfer, die im Vorjahr aufgekommen war. Dafür sollten die Kurden auch internationale Unterstützung erhalten, so der außenpolitische Sprecher.