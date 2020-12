Regierungskoalition in Polen bleibt zusammen

Partei "Vereintes Polen" stimmte für Verbleib in der Koalition

In Polen kann Ministerpräsident Mateusz Morawiecki weiterregieren. Der ultra-konservative Koalitionspartner "Vereintes Polen" sprach sich am Samstag für einen Verbleib in der Regierung aus. Ein Antrag aus den eigenen Reihen zum Ausstieg aus dem Regierungsbündnis sei vom Führungsgremium seiner Partei mit zwölf gegen acht Stimmen abgelehnt worden, sagte Parteichef Zbigniew Ziobro, der zugleich Justizminister des Landes ist.

Der Ärger des Koalitionspartners richtet sich gegen die Zustimmung Morawieckis für den Haushalt der Europäischen Union für die Jahre 2021 bis 2027 und den Corona-Wiederaufbaufonds. Vereintes Polen hatte vom Regierungschef gefordert, sich dagegen auszusprechen. Ursprünglich hatten Polen und auch Ungarn die Finanzpakete blockiert, weil sie eine Verknüpfung der Auszahlung von EU-Geld an die Einhaltung von Rechtsstaatsprinzipien ablehnten.

Die beiden nationalkonservativ regierten Länder stehen seit Jahren wegen ihres Umgangs mit Justiz und Medien in der Kritik, gegen beide laufen deshalb EU-Verfahren. Der nun gefundene Kompromiss sieht vor, dass der Rechtsstaatsmechanismus nicht in Frage gestellt wird. Es wird aber präzisiert, dass die Verknüpfung von Auszahlungen mit Rechtsstaatsprinzipien erst kommt, wenn der Europäische Gerichtshof über die Rechtmäßigkeit des Verfahrens entschieden hat. Dies wird für 2022 erwartet. Viele religiös-konservative Kräfte in Polen sorgen sich, dass der EU-Rechtsstaatsmechanismus dazu führen könnte, dass Polen etwa Hochzeiten von Homosexuellen akzeptieren muss. "Vereintes Polen" lehnt dies ab.