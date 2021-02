Regierungskrise im französischen Überseegebiet Neukaledonien

Regierung steht de facto vor dem Aus - Präsident Santa "beunruhigt über die Zukunft Neukaledoniens"

Rund vier Monate nach einem Referendum über die Zukunft des französischen Überseegebiets Neukaledonien ist die Regierung in Noumea in eine schwere Krise geraten. Wie der TV-Sender La Première Nouvelle Calédonie am Dienstag berichtete, verließen fünf Anhänger der Unabhängigkeit die Regierung mit insgesamt elf Mitgliedern. Der Schritt bedeutet de facto das Aus für die Regierung. Präsident Thierry Santa sagte dem Sender: "Ich bin sehr beunruhigt über die Zukunft Neukaledoniens."

Der Archipel im Südpazifik steht unter der Territorialhoheit Frankreichs - auch wenn Paris 18.000 Kilometer entfernt ist. Bei einem Referendum im Oktober hatte sich die Mehrheit der Bewohner bereits zum zweiten Mal gegen die Unabhängigkeit der Inselgruppe östlich von Australien entschieden.

Einer der Gründe für die aktuelle Krise sei der schon seit längerem umstrittene Verkauf einer Nickelfabrik, berichtete der TV-Sender. Die Inselgruppe ist reich an Bodenschätzen und hat riesige Nickelvorkommen.