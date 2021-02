Regierungskrise in Italien - Renzi: Draghi wird Italien retten

Ex-Regierungschef verteidigt Sturz der Regierung Conte

Der ehemalige italienische Regierungschef Matteo Renzi ist überzeugt, dass der mit der Regierungsbildung beauftragte Ex-EZB-Präsident Mario Draghi Italien aus der Misere führen wird. "Er ist der Italiener, der den Euro gerettet hat, jetzt ist er der Europäer, der Italien retten wird", sagte Renzi der deutschen Wochenzeitung "Die Zeit" laut Vorausmeldung vom Mittwoch. Den Verdienst für diese positive Zukunftsaussichten sieht Renzi dabei durchaus auch bei sich selbst.

Der Ex-Regierungschef hat die aktuelle Regierungskrise in Italien ausgelöst. Mit dem Rückzug der Ministerinnen seiner Splitterpartei Italia Viva sprengte er mitten in der Corona-Pandemie und einer schweren Wirtschaftskrise die Regierungskoalition zwischen Sozialdemokraten und der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung unter der Führung des parteilosen Regierungschefs Giuseppe Conte.

Gegenüber der "Zeit" verteidigte Renzi seinen Schritt mit Verweis auf den europäischen Wiederaufbaufonds zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie. "Wir bekommen 200 Milliarden von der EU", so der Mitte-Links-Politiker. "Daher brauchen wir eine Regierung, die in der Lage ist, dieses Geld sinnvoll auszugeben. Da Europa uns vertraut, müssen wir den Besten an die Spitze setzen."

Als Königsmacher sieht sich Renzi dabei nicht: "Der Königsmacher ist Staatspräsident Sergio Mattarella." Seine eigene Rolle beschreibt er aber mit folgenden Worten: "Mattarella ist der Trainer, Draghi schießt das Tor, ich habe höchstens ein Zuspiel gegeben." Kritiker unterstellen Renzi, die Krise nur ausgelöst zu haben, um mehr Macht zu bekommen. Er habe Ministerposten abgelehnt, erklärt er dazu. "Wenn ich etwas für mich selbst hätte erreichen wollen, dann hätte ich nicht so viel Chaos gestiftet."