Regierungskrise in Rom - Conte: "Schwerer Schaden für das Land"

Umfrage: 73 Prozent der Italiener kritisieren Renzis Koalitionsbruch

Der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte hat den Austritt der Koalitionspartei Italia Viva aus dem Kabinett als "schweren Schaden" für Italien bezeichnet. Er habe bis zur letzten Minute versucht den Dialog mit der Partei von Expremier Matteo Renzi offen zu halten, um eine Regierungskrise abzuwenden - allerdings vergebens, sagte der 56-jährige Conte.

"Diese Regierungskrise fügt unserem Land inmitten einer Pandemie und einer sehr harten Prüfungszeit einen gravierenden Schaden zu", sagte Conte bei einer Ministerratsitzung am Mittwochabend. Jeder Versuch, Renzi zum Koalitionsverbleib zu bewegen sei, gescheitert.

Die Koalitionsparteien Partito Democratico (PD) und die populistische Fünf-Sterne-Bewegung wollen an Conte als Regierungschef festhalten. So suchen sie nach Wegen für eine neue Koalition, an deren Spitze der parteilose Jurist weiter amtieren könnte. Conte ist seit Juni 2018 italienischer Regierungschef. Zunächst führte er eine Koalition von Fünf-Sterne-Bewegung und der rechtspopulistischen Lega. Nach deren Ende übernahm Conte im September 2019 die Leitung einer Regierung der Fünf-Sterne-Bewegung mit den Sozialdemokraten.

Der Fünf-Sterne-Gründer Beppe Grillo postete am Donnerstag auf seinem Blog ein Foto, auf dem er mit Conte zu sehen ist. "Siamo ConTe" (Wir sind mit dir) ist unter dem Foto zu lesen, ein Wortspiel mit dem Namen des Regierungschefs. Auch die Sozialdemokraten, die am Donnerstag eine Parteisitzung in Rom planen, schließen die Möglichkeit einer dritten Regierung Conte nicht aus.

Unterdessen schadet die aktuelle Krise der Popularität Renzis. 73 Prozent der Italiener sind laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts IPSOS der Ansicht, dass der Politiker Italien aus eigenem Interesse in die Regierungskrise gestürzt habe. 46 Prozent der Befragten begreifen nicht warum es zum Koalitionsbruch kam.