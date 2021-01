Regierungskrise in Rom: Kurz hofft auf Stabilität in Italien

"Wir müssen gemeinsam die Pandemie bekämpfen"

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) beobachtet die Entwicklungen der Regierungskrise in Italien und erhofft sich politische Stabilität in Österreichs südlichem Nachbarland. "Ich kann Italiens interne Angelegenheiten nicht kommentieren. Ich hoffe jedoch auf die größtmögliche Stabilität im Land in dieser schwierigen Phase. Wir müssen die Pandemie gemeinsam bekämpfen", so Kurz im Interview mit den Nachrichten SkyTg24.

"Italien ist ein sehr wichtiger Nachbar für uns und Österreichs zweitwichtigster Handelspartner. Ich arbeite mit Premier Giuseppe Conte im Kampf gegen die Pandemie zusammen", sagte Kurz.

Der italienische Premier Conte unterzieht sich am Dienstagabend im Senat einer Vertrauensabstimmung, von der die Zukunft seiner Regierung abhängt. Der parteilose Jurist ist seit Juni 2018 italienischer Regierungschef. Italien ist vergangene Woche in eine Regierungskrise gestürzt, nachdem der Juniorpartner Italia Viva um Expremier Matteo Renzi aus der Koalition ausgetreten ist.