Regierungskrise in Rom: Lega und Berlusconi gehen getrennte Wege

Salvini fordert Neuwahlen, Forza Italia will Einheitsregierung unterstützen

Bei den Verhandlungen um einen Ausweg aus der politischen Krise in Rom spaltet sich die oppositionelle Mitte-Rechts-Allianz. Während die ausländerfeindliche Lega von Ex-Innenminister Matteo Salvini und die Rechtspartei Fratelli d Italia (Brüder Italiens) angesichts guter Umfragewerte auf Neuwahlen drängen, will die konservative Forza Italia von Ex-Regierungschef Silvio Berlusconi eine Einheitsregierung unterstützen.

Die Berlusconi-Partei signalisierte am Dienstag Bereitschaft, in eine Einheitsregierung mit dem Ziel, das Wiederaufbauprogramm mit den milliardenschweren Finanzierungen aus verschiedenen EU-Fonds umzusetzen und Italiens Wirtschaft wieder in Bewegung zu bringen, einzutreten. "Wenn sich die besten Kräfte vereinen, um mit einer stabilen Einheitsregierung den Notstand zu bewältigen, werden wir der Koalition beitreten", sagte der Vize-Vorsitzende der Forza Italia, Antonio Tajani. "Die Italiener haben wenig Verständnis für diese Regierungskrise. Sie wollen wissen, wie wir diese Pandemie bewältigen und wann sie geimpft werden können", betonte Tajani.

Staatschef Sergio Mattarella startet am Mittwochmittag politische Konsultationen, um einen Ausweg aus der Regierungskrise zu finden, nachdem Ministerpräsident Giuseppe Conte am Dienstag seinen Rücktritt eingereicht hat und nun nur mehr geschäftsführend im Amt ist. Mit seinem Rücktritt zog Conte die Konsequenzen aus der Tatsache, dass er im Senat über keine tragfähige Mehrheit mehr verfügt.