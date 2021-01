Regierungskrise in Rom - Renzi für stark proeuropäisches Kabinett

Priorität des neuen Kabinetts soll Umsetzung des Wiederaufbauprogramms sein

Italiens Ex-Regierungschef Matteo Renzi, der mit dem Austritt seiner Kleinpartei Italia Viva die Regierungskoalition in Rom gesprengt hat, ist nach eigenen Angaben bereit, ein klar europafreundliches Kabinett zu unterstützen. Priorität der neuen Regierung sollte die Umsetzung des Wiederaufbauprogramms Recovery Plan mit milliardenschwerer Dotierung aus verschiedenen EU-Fonds sein, forderte Renzi am Dienstag in Rom.

Die neue Regierung sollte bis Ende der Legislaturperiode 2023 im Amt bleiben und dem Land "konkrete Antworten auf die dramatischen Herausforderungen dieser Pandemie geben", forderte Renzi in einem Newsletter. Besonders wichtig sei es, die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen und neue Jobs zu schaffen.

Unterdessen erhält der zurückgetretene Ministerpräsident Giuseppe Conte bei den Bemühungen um die Bildung seiner dritten Regierung Unterstützung aus dem Zentrumslager. So bildete sich eine Front der "Demokratischen Mitte" innerhalb der Gemischten Fraktion im Senat. Diese besteht aus rund einem Dutzend parteiloser Senatoren, die bereit sind, eine dritte Regierung Conte zu unterstützen.

Zugleich spaltet sich die oppositionelle Mitte-Rechts-Allianz. Während die Lega und die Rechtspartei Fratelli d ́Italia (Brüder Italiens) angesichts guter Umfragewerte auf Neuwahlen drängen, will die konservative Forza Italia von Ex-Regierungschef Silvio Berlusconi eine Einheitsregierung unterstützen. "Wenn sich die besten Kräfte vereinen, um mit einer stabilen Einheitsregierung den Notstand zu bewältigen, werden wir der Koalition beitreten", sagte der Vize-Vorsitzende der Forza Italia, Antonio Tajani.

"Die Italiener haben wenig Verständnis für diese Regierungskrise. Sie wollen vielmehr wissen, wie wir die Pandemie bewältigen und wann sie geimpft werden können", betonte Tajani. Er schloss jedoch aus, dass es zu einem Bruch in der Mitte-Rechts-Allianz kommen werde.

In dieser verworrenen Lage startet Präsident Sergio Mattarella am Mittwochnachmittag politische Konsultationen, um einen Ausweg aus der Regierungskrise zu finden. Die Gespräche gehen am Freitag zu Ende. Möglich ist, dass Mattarella dann Conte den Auftrag für die Bildung seiner dritten Regierung erteilt.

Mit seinem Rücktritt zog Conte die Konsequenzen aus der Tatsache, dass er im Senat über keine tragfähige Koalition mehr verfügt. Am morgigen Mittwoch hätte im Parlament eine Abstimmung über die Justizpolitik der Regierung stattfinden sollen. Nach dem Bruch mit der kleinen Koalitionspartei Italia Viva von Ex-Premier Matteo Renzi vor zwei Wochen verfügt die Regierung über keine absolute Mehrheit im Senat mehr, weshalb Conte eine Niederlage bei der Abstimmung drohte. Dieser kam der parteilose Jurist mit seinem Rücktritt zuvor.