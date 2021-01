Regierungskrise in Rom - Renzi will Dialog mit Conte offen halten

Italia Viva-Chef sendet vor Vertrauensvotum im Parlament widersprüchliche Signale

Ex-Regierungschef Matteo Renzi sendet in der italienischen Regierungskrise widersprüchliche Signale aus. Obwohl er durch den Austritt seiner Kleinpartei Italia Viva die italienische Regierung in eine Krise gestürzt hat, will Renzi Ministerpräsident Giuseppe Conte nicht ganz den Rücken kehren. Er sei bereit, mit Conte über Reformen und konkrete Projekte für Italien zu diskutieren, sagte Renzi in der Politshow "Non è l'Arena" des Senders "La 7" am Sonntagabend.

"Es wäre im Interesse Italiens positiv, wenn alle Parteichefs ein Reformprojekt für das Land entwerfen würden. Wir müssen neue Spielregeln für die Politik entwerfen", forderte Renzi vor der Vertrauensdebatte in der Abgeordnetenkammer am Montag, bei der sich die Zukunft der Regierung Conte entscheidet. Er gab damit zu verstehen, dass er eine mögliche Einheitsregierung mit breiter Unterstützung aller Parteien unterstützen würde.

Conte unterzieht sich am heutigen Montag einer Vertrauensabstimmung in der Abgeordnetenkammer. Am Dienstag folgt das Votum im Senat, wo der parteilose Premier nach dem Bruch mit der Renzi-Partei über keine Mehrheit mehr verfügt. Conte hatte am Wochenende politische Gespräche in der Hoffnung geführt, dass sich vereinzelte Parlamentarier zu einer Gruppe neuer Unterstützer seiner Regierung formieren. Sie sollen die verlorenen Parlamentarier der Kleinpartei Italia Viva ersetzen.

Ob Conte genug Unterstützung aus den Reihen der Gemischten Fraktion und einiger Splitterparteien erhält, ist fraglich. Die christdemokratische Splitterpartei UDC um Ex-Justizminister Clemente Mastella, mit deren Unterstützung Conte gerechnet hatte, beteuerte, sie bleibe in Opposition.

Renzi signalisierte zum einen Dialogbereitschaft, mit Conte über einen neuen Regierungspakt zu verhandelt. Zugleich erklärte Renzi aber, dass er und seine Parlamentarier sich beim Vertrauensvotum im Parlament der Stimme enthalten würden. Er bekräftigte am Wochenende seine Forderung, dass Italien Gelder des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) abrufen solle, um mehr Ressourcen in das Gesundheitssystem investieren zu können. Die mit Conte regierende Fünf-Sterne-Bewegung verweigert jedoch hartnäckig einen Zugriff auf den ESM.

Der Partito Democratico (PD), zweitstärkste Einzelpartei im italienischen Parlament, stärkte am Sonntag Conte erneut den Rücken. PD-Chef Nicola Zingaretti richtete einen Appell an "alle demokratischen, liberalen und europafreundlichen Parteien", damit sie im Parlament der Regierung Conte ihr Vertrauen aussprechen.

"Italien muss die Impfkampagne fortsetzen, das Wiederaufbauprogramm mit wichtigen sozialen Reformen umsetzen und die Beschäftigung garantieren", sagte Zingaretti. Das Land könne sich einen Regierungssturz in dieser Phase der Corona-Pandemie nicht erlauben.

Auch die populistische Fünf-Sterne-Bewegung steht weiter hinter dem parteilosen Regierungschef. "Wir werden Italien nicht unvernünftigen Personen überlassen. Während es Personen gibt, die zerstören, engagieren wir uns für den Wiederaufbau des Landes", sagte Außenminister Luigi Di Maio, Spitzenpolitiker der Fünf-Sterne-Bewegung.