Regierungskrise in Slowenien: Gesundheitsminister trat zurück

Nach Austritt von DeSUS aus der Koalition - Premier Jansa übernimmt vorläufig die Aufgaben

Slowenien kommt inmitten der Corona-Pandemie, die das Nachbarland nach wie vor fest in Griff hält, der Gesundheitsminister abhanden. Der bisherige Minister Tomaz Gantar trat am Freitag von seinem Amt zurück, nachdem seine Pensionistenpartei (DeSUS) am Tag zuvor die Regierung von Ministerpräsident Janez Jansa verlassen hat. Seine Aufgaben wird der Premier vorläufig selbst übernehmen, berichteten die Medien.

Nachdem DeSUS am Donnerstag den sofortigen Koalitionsaustritt verkündete, überließ Parteichef Karl Erjavec dem Regierungschef die Entscheidung. "Der Gesundheitsminister hat eine wichtige Rolle. Wir wollen nicht, dass er einfach so geht und den Regierungschef in Ungewissheit lässt", sagte Erjavec laut Medien. Jansa rief unterdessen via Twitter die DeSUS-Regierungsmitglieder auf, sich zu entscheiden, ob sie in der Regierung oder Opposition seien. Er verwies dabei auf das DeSUS-Statut auf, wonach ein Minister zurücktreten muss, sobald die Partei aus der Koalition austritt.

Der Austritt der kleinsten von vier Koalitionsparteien hat in Slowenien eine Regierungskrise ausgelöst und die Opposition einen Schritt näher zum angestrebten konstruktiven Misstrauensvotum gebracht, mit dem sie Jansas Regierung absetzen will. Den vier linksorientierten Oppositionsparteien, die sich zur "Koalition des Verfassungsbogens" (KUL-Koalition auf Slowenisch) zusammengeschlossen haben, fehlen dazu trotz DeSUS an Bord die nötigen Stimmen im Parlament.