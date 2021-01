Regierungspartei Nur-Otan geht als Favoritin in Wahl in Kasachstan

Tochter Nasarbajews auf der Kandidatenliste

In der zentralasiatischen Republik Kasachstan werden am Sonntag Parlamentswahlen abgehalten. Dabei geht die Regierungspartei Nur-Otan, die im November eine Liste mit 126 Kandidaten aufstellte, als Favoritin ins Rennen. Die anderen Parteien gelten als Handlanger der Staatsführung. Es hat in Kasachstan noch nie Wahlen gegeben, die von internationalen Beobachtern als frei anerkannt wurden.

Bei dem Nur-Otan-Kongress wurde auch die älteste Tochter des langjährigen Präsidenten Nursultan Nasarbajew, Dariga Nasarbajewa, auf die Kandidatenliste gesetzt. Nasarbajewa war seit März 2019 Senatspräsidentin, wurde jedoch im Mai 2020 überraschend von Präsident Qassim-Schomart Tokajew abgesetzt. Tokajew gelangte an die Macht, nachdem Nasarbajew, der seit 1991 an der Spitze des Landes stand, im Frühjahr 2019 zurücktrat. Nasarbajew gilt noch immer als starker Mann der früheren Sowjetrepublik und leitet die Partei Nur-Otan.

(Alternative Schreibweise: Qassym-Schomart Toqajew)