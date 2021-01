Regierungsstreit in Rom: Conte konferierte mit Staatschef

Sorge um möglichen Sturz des Kabinetts

Angesichts des eskalierenden Koalitionsstreits in der italienischen Regierung hat Italiens Premier Giuseppe Conte am Mittwoch Staatspräsident Sergio Mattarella getroffen und mit ihm über die jüngsten politischen Entwicklungen konferiert. Dies verlautete aus Regierungskreisen am Mittwoch. Befürchtet wird, dass der koalitionsinterne Streit zwischen Conte und dem Juniorpartner "Italia Viva" um Expremier Matteo Renzi zum Sturz des Kabinetts führen könnte.

Sollte die Regierung stürzen, würde Mattarella Gespräche starten müssen, um einen Ausweg aus der Krise zu finden. Nicht ausgeschlossen wird, dass einige Parlamentarier, die der gemischten Fraktion im Senat angehören, das Kabinett Conte stützen könnten, um somit ein Ende der Legislaturperiode und Neuwahlen zu vermeiden.

Mit Spannung wird in Rom eine für Mittwochnachmittag geplante Pressekonferenz erwartet, bei der Renzi mitteilen wird, ob seine beiden Ministerinnen - Landwirtschaftsministerin Teresa Bellanova und Familienministerin Elena Bonetti - aus der Regierung austreten. Dies wäre eine Hiobsbotschaft für Regierungschef Conte, denn sein seit September 2019 amtierendes Kabinett ist auf die Stimmen der kleinen Truppe von Renzi-Parlamentariern im Senat angewiesen.

Conte erklärte, dass im Fall einer Krise ein Weiterregieren mit der Renzi-Partei unmöglich sei. Conte könnte laut Beobachtern die Italia Viva-Ministerinnen ersetzen und sich einer Vertrauensabstimmung im Parlament unterziehen, um zu prüfen, ob sein Kabinett auch ohne Renzis Kleinpartei weiterregieren kann. "Italia Viva" war von Renzi nach seinem Austritt aus dem sozialdemokratischen PD im Herbst 2019 gegründet worden.