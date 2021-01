Regierungsumbildung vor Parlamentswahlen in Albanien

Bisherige Verteidigungsministerin Xhacka übernimmt Außenministerium von Cakaj

Wenige Monate vor den nächsten Parlamentswahlen in Albanien hat der sozialistische Ministerpräsident Edi Rama seine Regierung umgebildet. An die Stelle des amtierenden Außenministers Gent Cakaj trat am Dienstag die bisherige Verteidigungsministerin Olta Xhacka. Ihr Ressort übernahm Niko Peleshi. Er hatte früheren Regierungen Ramas als Landwirtschaftsminister und als stellvertretender Ministerpräsident angehört.

In Albanien wird am 25. April ein neues Parlament gewählt. Rama regiert das Balkanland seit 2013. Die Opposition unter Führung der national-konservativen Demokratischen Partei (PD) wirft ihm Wahlbetrug, Korruption und Verstrickung ins Organisierte Verbrechen vor. Auch Ramas Verhältnis zu Staatspräsident Ilir Meta ist angespannt. Dieser hatte bereits 2004 mit der Sozialistischen Partei (PS) gebrochen, die heute von Rama geführt wird. Metas Frau Monika Kryemadhi steht an der Spitze der kleinen Oppositionspartei LSI.

Cakaj stammt aus dem fast ausschließlich albanisch bevölkerten Kosovo. Nach Albanien zog er erst, nachdem ihn Rama Anfang 2018 als Berater engagiert und wenig später zum stellvertretenden Außenminister gemacht hatte. Anfang 2019 sollte Cakaj Außenminister werden, doch Präsident Meta weigerte sich, die Ernennung durch Rama zu bestätigen. Dieser übernahm daraufhin selbst das Ressort, ließ aber die Amtsgeschäfte des Ministers von Cakaj führen.