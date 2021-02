Regionale deutsche Versorger klagen erneut gegen RWE-E.ON-Deal

Neuer RWE-Chef verzichtet auf AKW-Bau im Ausland Der deutsche Energiekonzern RWE vollzieht unter seinem künftigen Chef Peter Terium eine Kehrtwende in seinem Atomkurs. RWE beende jegliche Überlegungen zum Bau neuer Meiler im Ausland, kündigte Terium an. "Wir werden nicht mehr in neue Kernkraftwerke investieren." Dies gelte nicht nur in Großbritannien, wo RWE seine milliardenschweren AKW-Pläne mit E.ON vor wenigen Wochen bereits zu den Akten gelegt hatte, sondern generell.