Regisseur Lachmann wird neuer Schauspieldirektor am Theater Lübeck

Löst Ende Juli Pit Holzwarth ab

Der deutsche Regisseur Malte C. Lachmann wird neuer Schauspieldirektor am Theater Lübeck. Der Aufsichtsrat des Hauses habe sich einstimmig für den 31-Jährigen entschieden, teilte eine Sprecherin des Theaters am Donnerstag mit. Lachmann, der in Marburg in Hessen geboren wurde und als freischaffender Regisseur für verschiedene Sprech- und Musiktheater gearbeitet hat, tritt die Nachfolge von Pit Holzwarth an, der das Theater Lübeck Ende Juli nach 15 Jahren verlassen wird.