Reinhold Bilgeri: "Ich schreibe sowohl als Regisseur wie als Musiker"

Seine Tournee zum 70er musste Reinhold Bilgeri coronabedingt ebenso verschieben wie seine Filmprojekte. Die Zeit hat er produktiv genutzt und seinen zweiten Roman geschrieben - der eigentlich eine Novelle ist, wie er im Gespräch mit der APA zugibt. Es ist die Geschichte einer Ehe, die im New York des Lockdowns auf eine harte Probe gestellt wird. In Rage reden kann sich der vielseitige Vorarlberger vor allem über "Querdenker", Trump-Wähler und politisch geschürte Angst.

APA: Herr Bilgeri, Ihr erster Roman "Der Atem des Himmels" erschien 2005. Seither hat man Sie - neben Ihrer Musikerkarriere - eher dem Film zugeordnet.

Bilgeri: Ich hab "Der Atem des Himmels" damals geschrieben, um endgültig ins Filmgeschäft einsteigen zu können. Als mein Drehbuch überall sehr positiv angenommen wurde, habe ich mich entschieden, es gleich selbst zu produzieren, und mir gedacht: Da schreib ich grad' noch einen Roman dazu, dann werde ich Förderungen bekommen, denn dann sehen sie: Der schöpft aus dem Vollen, der Bua, der kann auch ein 4/5-Mio. Dollar-Projekt stemmen. Der Roman wurde ein Bestseller - und sie haben noch immer nicht geglaubt, dass es möglich ist, dass ein First-Time-Director, der vorher ein sogenannter Rockstar war, das packt. Also hab ich das alles selber finanzieren müssen, mit einer Betteltour bei Privatinvestoren, der Vorarlberger Landesregierung und meinem ganzen eigenen Geld. Ich habe meine Existenz riskiert. Der Film ist auch ein Erfolg geworden und hat dazu geführt, dass ich endlich - was mein großer Traum war - die Filmerei intensivieren konnte. Deswegen sind drei, vier Filme hintereinander gekommen, weil ich Gelegenheit hatte, mit so tollen Schauspielern wie Tobias Moretti oder Cornelius Obonya zu arbeiten - diese Chancen wollte ich mir nicht nehmen lassen. Ich hab aber während dieser Zeit nicht vergessen, dass ich auch als Schriftsteller Ambitionen habe.

APA: Wie kam es zu "Die Liebe im leisen Land"?

Bilgeri: Ich habe eigentlich an einem ziemlich umfangreichen Romanprojekt recherchiert und geschrieben - über die Ratlines, die Nazifluchtwege, die über den Vatikan finanziert worden sind. Dann kam Corona, und ich musste meine Tournee absagen, die ich zum 70er abhalten wollte. Ich konnte nur drei Konzerte spielen, dann war wieder Lockdown. Die zwei Filme, die ich vorbereitet hatte, waren dadurch auch nicht zu machen. Da blieb mir gar nichts anderes übrig als zu schreiben. Ich wollte für eine Weile raus aus diesem Nazipfuhl und was ganz anderes machen, eine aktuelle Geschichte. Der Lockdown hat mich auch inspirationsmäßig angesprungen. Plötzlich war diese Ruhe, die ich eh so gut kannte, überall. Ich bin ja eigentlich immer im Lockdown. (lacht)

APA: Wo leben Sie so zurückgezogen?

Bilgeri: Ich lebe am Bodensee, in Wien und zwischendurch in Amerika, weil meine Tochter Laura als Schauspielerin in Los Angeles oder in New York lebt, je nach Arbeit. Sie hat mir während des Lockdowns in New York jeden Tag über Facetime gezeigt, was drüben gerade läuft. So ist sie mit mir durch die leeren Straßen von Manhattan gegangen und hat mir den verwaisten Times Square gezeigt. Das war so gespenstisch, ich kenne die Stadt seit den 70er-Jahren und hab auch längere Zeit in Los Angeles gelebt. Eigentlich mag ich sie, die Amerikaner, ihren Pioniergeist, ihre Power, und ich hasse, seit diesen letzten Entwicklungen, die unaufgeklärte, reaktionäre Hälfte des Landes. Es war für mich schmerzhaft, was in den letzten vier Jahren alles passiert ist. Das musste ich irgendwie verarbeiten. Zuerst wollte ich eine Short Story schreiben, als großer Fan von F. Scott Fitzgerald, der nicht nur grandiose Romane, sondern auch super Short Stories geschrieben hat, in einer Prosa, die so herrlich jazzy ist und geschmeidig und tänzelnd daher kommt.

APA: Ich finde, Ihr Buch ist kein Roman, sondern eine Novelle.

Bilgeri: Vollkommen richtig. Per definitionem würde ein Literaturpolizist sagen: Es ist eine Novelle. Aber wie man es nennt, ist mir egal. Hauptsache, die Leute lesen das Buch. Im Prinzip sind es Szenen einer Ehe, einer österreichisch-amerikanischen Ehe. Der Mann aus Wien-Pötzleinsdorf - das kenn ich auch gut, da habe ich eine Zeit lang gewohnt -, die Frau aus Connecticut. Dieser Kulturclash, der sich zwischen europäischen und amerikanischen Menschen auftun kann, hat mich gereizt. Da wollte ich eine Ehe-Liebesgeschichte schreiben, der die Lockdowns in die Parade fahren...

APA: Im Grunde ist es ein Hohelied auf die Ehe.

BilgerI: Auch da haben Sie vollkommen recht. Dieses Hohelied entspringt meiner eigenen Seele. Ich bin seit über 30 Jahren glücklich verheiratet und weiß, warum ich ein Hohelied auf die Ehe singe, ganz gegen alle Statistik. Wenn man sich schon bindet, sollte man wenigstens kämpfen ums Happy End. Aber im Buch beginnt die Beziehung durch die Stille, die plötzlich über die Stadt hereinbricht, brüchig zu werden und zu eskalieren. New York im Lockdown ist etwas vom Unwirklichsten, was man sich vorstellen kann, denn diese Stadt ist bekanntlich die Inkarnation pulsierenden Lebens.

APA: Sie beschreiben Warteschlangen auf den Straßen, nicht vor den Supermärkten, sondern vor den Aufzügen der Wohnhäuser.

Bilgeri: Das haben mir meine Tochter und Freunde, die in Manhattan leben, via Handy gezeigt. Plötzlich mussten die Concierges hart sein und ließen jeweils nur zwei Leute pro Fahrt in den Lift. In Hochhäusern leben aber oft über 1.000 Leute: Also entweder zwei Stunden warten oder in den 20. Stock hochlatschen. Nicht alles, aber sehr vieles, das im Buch steht, ist authentisch.

APA: Inklusive des Selbstmordes?

Bilgeri: Selbstmorde hat es auch gegeben, ja, aber das hab ich ein bissel verbrämt mit den Bildern, die man damals an 9/11 gesehen hat, als Leute aus dem Nordturm gesprungen sind. Diese Bilder haben mich nie mehr losgelassen. Das ist eine so stimmige Metapher für die New Yorker Seele, wie diese Verzweifelten damals, ästhetisch wie einst der Turmspringer Greg Louganis, in den Tod gesprungen sind. Ein Mensch beschließt sein Leben mit einer Performance! Unglaublich.

APA: Sehen Sie Parallelen zwischen Ihren Tätigkeiten als Autor, Filmregisseur und Musiker?

BilgerI: Ich schreibe sehr filmisch, ja. Wenn Leute sagen, sie sehen das richtig vor sich, dann ist das für mich das größte Kompliment. Ich lese einen Text tausendmal, bevor ich ihn dem Verlag gebe. Ein Buch ist wie ein Bett, in das man gerne reinkriechen sollte. Da muss alles passen, da muss auch die Sprache dich in die Geschichte holen, denk ich. Ich tausche aus rhythmischen Gründen oft noch Worte aus. Insofern schreibe ich sowohl als Regisseur wie als Musiker.

APA: Ihr Buch erscheint quasi mit der Amtseinführung von Joe Biden. Haben Sie große Hoffnung, dass sich unter ihm in den USA groß etwas ändern wird?

Bilgeri: Natürlich gehört er auch zum Washington-Establishment, und er ist nicht mehr der Jüngste. Aber ich glaube, er wird versuchen, Obama-Care zu festigen und ein vermittelndes Auge auf die Arbeiterschaft und die absackende Mittelschicht zu werfen, das Atlantische Bündnis, Atomverträge und das Klima wieder ernst zu nehmen. Und Bernie Sanders wird ihm immer wieder auf die Finger klopfen. Außerdem, nachdem nun die zwei demokratischen Senatoren in Georgia mit ihrem Sieg auch dem Senat eine demokratische Mehrheit beschert haben, gibt's keine Ausreden mehr. Der alte Profi und die junge, toughe und blitzgescheite Kamala Harris werden hoffentlich ihre Agenda durchbringen. Ob er Brücken zur anderen Seite schlagen kann, wage ich zu bezweifeln. Aber ich glaube, Biden ist ein anständiger Mann, er redet wie jemand, der eine Ahnung hat von Würde und Respekt. Dass man damit schon zufrieden sein muss, ist eigentlich schlimm genug.

APA: Das Amerika, das Sie kennen- und lieben gelernt haben in den 70ern, das ein Leitstern war für eine ganze Generation: Gibt es davon noch Reste oder muss man einfach akzeptieren, dass sich die Welt weitergedreht hat?

Bilgeri: Zugegeben - das sozialromantische Rosa durch die Jugendbrille hat sich relativiert und die Welt hat sich tatsächlich weitergedreht, insofern als die Hälfte dieses Volkes nicht mehr an Darwin und die Evolutionstheorie glaubt, und dass ein rabiater Teil der fundamentalen Rechten der Meinung ist, man sollte die Universitäten in die Luft sprengen, dass sich die Evangelikalen, die mittlerweile 80 bis 90 Millionen ausmachen, die Welt neu erfinden wollen und jeder Einzelne, jenseits wissenschaftlicher Erkenntnisse, seine eigene Geschichte erzählt. Sie leben in einer Blase, die von absurden Verschwörungstheorien aus dem Netz gespeist wird und sie sind rationalen Argumenten nicht mehr zugänglich, also offen für jeden messianischen Sprücheklopfer. Das ist lebensgefährlich für jede Demokratie. Außerdem: Es gibt im Land mehr Feuerwaffen als Amerikaner, von denen übrigens viele nicht daran glauben, dass eins und eins zwei ergibt, weil sie sich lieber auf "alternative Fakten" berufen. Ein gefährliches Gemenge, das eines Tages explodieren könnte. Am Kapitol hat's schon die erste Detonation gegeben. Der Präsident persönlich hat die Büchse der Pandora geöffnet und einen radikalen Mob das eigene Parlament stürmen lassen. Währenddessen lachen sich die Chinesen, die Russen und andere Diktatoren einen Holzfuß. Die älteste Demokratie der Welt hat sich ad absurdum geführt, und das Spiel ist noch nicht zu Ende, denn 75 Millionen gehirngewaschene Trump-Wähler werden nicht so bald Ruhe geben.

APA: Wie gefährlich für die Demokratie ist das, was wir gerade in Österreich erleben?

Bilgeri: Auch hier gibt's seltsame Tendenzen, aber natürlich nicht so schlimm wie in den Staaten. Wir sollten allerdings diese sogenannten "Querdenker", Covidleugner und das ganze rechte Gesocks, das dahinter steckt, genau im Auge behalten. Man sollte diese Herrschaften mal an den Ohren durch eine Intensivstation führen, damit sie endlich kapieren, was hier abläuft.

Übrigens halte ich unseren Kanzler nicht für so harmlos, wie er aussieht, seine messianische Attitüde und sein leicht gestörtes Verhältnis zum Parlamentarismus, gibt mir manchmal zu denken. Er ist wohl ein aalglatter, designter Machtmensch, dem Außenwirkung und Umfragewerte viel wichtiger sind als soziale Balance, Zusammenhalt und Empathie als wichtiger Kitt in der Evolution unserer Gesellschaft, in der immer auch die dunkle Seite der Geschichte Österreichs mitgedacht werden sollte. Aber einem, der sich mit Leuten wie Strache ins Bett gelegt hat und noch immer um dessen Wählerschaft buhlt, um an der Macht zu bleiben, mangelt es an Geschichtsbewusstsein. Das sollte uns auch in Zukunft Sorgen machen.

APA: Hätten Sie sich träumen lassen, dass wir, der eigentliche Souverän dieses Staates, uns das alles gefallen lassen?

Bilgeri: Es ist schwer zu schlucken, das geb' ich zu. Das einzige, was es nachvollziehbar macht, ist die Angst um die Gesundheit. Wir waren alle konditioniert durch die Särge, die damals mit Militär-Lkws durch Bergamo transportiert wurden. Zu recht. Aber der Fehler war wohl, mit allzu gespreizter Angstpolitik alle zu vergattern. Sowas funktioniert halt nur einmal. Sobald die Leute dann merkten, dass einige Zahlen die Realität verzerrt hatten, begannen sie den Glauben und die Angst zu verlieren. Das Ergebnis kennen wir. Natürlich nehme ich bis zu einem vernünftigen Grad in Kauf, dass meine Freiheit beschnitten wird, weil ich mich und die anderen vor einem gefährlichen Virus schützen will. Es geht nicht anders, sagt uns die Wissenschaft, und die sollten wir noch ernster nehmen als Pressekonferenzen der Regierung. Perfide und gefährlich wäre es allerdings, wenn diese Situation von Politikern ausgenützt würde, um die einschränkenden Maßnahmen ganz leise zu etablieren. Es ist generell verführerisch für Machtmenschen ein ganzes Volk mit dem Schatten einer Keule in Schach zu halten. Da sollten wir sehr wachsam sein.

APA: Wenn es mit der Kultur wieder weitergeht, wie geht es dann bei Ihnen weiter?

Bilgeri: Dann werde ich die Tournee spielen, da gibt es Ersatztermine. Dann werde ich die Filme drehen, die für "Universum History" in Vorbereitung sind: ein Film über "Wilhelm II. und Kronprinz Rudolf, die ungleichen Prinzen", das sind so Formate zwischen Spielfilm und Doku. Und dann habe ich den Magellan in Vorbereitung, da hab ich ein Drehbuch geschrieben, für das sich eine spanisch-britische Firma interessiert. Da diese Geschichte vor 500 Jahren passiert ist, möchte ich erstmal eine Doku und dann einen Spielfilm drehen. Die Filmförderung meinte, wenn wir's schaffen, Geld aus Spanien, England usw. zu bekommen, könnten sie mit einer Spitzenfinanzierung dabei sein. Aber so wie Orson Welles schon gesagt hat: 90 Prozent des Filmemachens besteht aus Herumknien und Betteln, bis das Geld da ist. Und ja, den Roman über die Rattenlinie muss ich auch irgendwann mal fertig schreiben.

APA: Schließen Sie aus, dass auch aus "Die Liebe im leisen Land" ein Film werden könnte?

Bilgeri: Ausschließen tue ich gar nichts. Das meiste, was ich schreibe, verfilme ich auch. Das ist halt mein Ding. Da kann man ein bissel lieber Gott spielen. Das macht einen Heiden-Spaß.

(Das Gespräch führte Wolfgang Huber-Lang/APA)

ZUR PERSON: Reinhold Bilgeri wurde am 26. März 1950 in Hohenems geboren, studierte an der Universität Innsbruck und war 1976-1980 Professor für Geographie, Psychologie, Philosophie und Deutsch am Bundesgymnasium Feldkirch. Er ist Singer-Songwriter, Drehbuchautor, Filmemacher und Schriftsteller. Als Sänger verkaufte er über 3 Millionen Tonträger, sein von ihm selbst verfilmter Roman "Der Atem des Himmels" verkaufte sich über 65.000 Mal. http://reinholdbilgeri.at/

(S E R V I C E - Reinhold Bilgeri: "Die Liebe im leisen Land", Amalthea Verlag, 208 Seiten, 22 Euro, ISBN 978-3-99050-197-9, erscheint am 20. Jänner)

