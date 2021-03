Reisemesse ITB heuer nur virtuell - 60 Aussteller aus Österreich

In fünf Tagen um die Welt - Reisemesse ITB öffnet Wenn mitten in der deutschen Hauptstadt ein Basar eröffnet, Mongolen Nomadenzelte aufbauen und karibische Zigarrendreher ihr Können zeigen, dann ist wieder ITB-Zeit in Berlin. Die weltgrößte Reisemesse öffnet am Mittwoch (10. März) zum 44. Mal, 170.000 Gäste werden erwartet, darunter 100.000 Fachbesucher.