Reitlehrer wegen vierfacher Vergewaltigung in Graz vor Gericht

Auch schwerer sexueller Missbrauch angeklagt - insgesamt neun Opfer

Ein steirischer Reitlehrer ist am Dienstag wegen vierfacher Vergewaltigung in Graz vor Gericht gestanden. Er soll auch mehrere Frauen sexuell schwer misshandelt haben, insgesamt sprach der Staatsanwalt von neun Opfern. Der Angeklagte war geständig, will aber von den betroffenen Frauen "Signale" erhalten haben. Die meisten Opfer waren im Alter von zwölf bis 17 Jahren.

Der 56-Jährige war bereits 2013 wegen ähnlicher Delikte in ein Strafverfahren verwickelt, doch es kam nie zur Anklage, da die Fälle teilweise verjährt waren. Die neuen Vorwürfe waren dagegen aktuell und wurden auch von mehreren Frauen auf ähnliche Weise erhoben. "Er hat zunächst ein Vertrauensverhältnis aufgebaut und sich dann an den Mädchen vergriffen", beschrieb Staatsanwalt Benedikt Petzner. Unter dem Vorwand die "Sitzposition korrigieren zu wollen", begrapschte der Angeklagte die auf dem Pferd sitzenden Mädchen, über einige fiel er dann in der Sattelkammer her. Eines der Opfer, eine 30-Jährige, wehrte die Angriffe zunächst ab. Mit den Worten "Dann lassen wir es halt", stellte er scheinbar Versuche, sie zu küssen und anzugreifen, ein. Allerdings nur, um sie in einen Nebenraum zu drängen und zu vergewaltigen, wie der Ankläger darstellte.

Der Verteidiger betonte, sein Mandant sei "nicht so verblendet, dass er sagt, die haben sich alle gegen ihn verschworen". Er sei schuldig, aber man habe ihm "nur deutlich sagen müssen, wenn man seine Ruhe haben wollte", argumentierte der Anwalt.

Der Angeklagte selbst gab sich zerknirscht: "Das war ein Blödsinn, ein Wahnsinn." Allerdings habe er mitunter schon so etwas wie ein "Signal" bekommen. Eine junge Frau bewunderte beispielsweise sein Pferd, dann "drehte sie sich um und legte den Kopf an meine Schulter, ich habe sie umarmt und geküsst". Die Darstellung der Frau hörte sich etwas anders an, sie beschrieb, dass er sie am Unterkiefer gepackt und sie mit Gewalt geküsst habe.

Sollten alle Zeugen gehört werden, dürfte es erst am Freitag ein Urteil geben. Im Falle einer Verurteilung drohen dem Reitlehrer ein bis zehn Jahre Haft.