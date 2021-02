Rekordspendensammler Captain Tom nach Corona-Infektion gestorben

Wegen Behandlung einer Lungenentzündung nicht geimpft - Queen trauert

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Reaktion der Queen ---------------------------------------------------------------------

Der 100 Jahre alte britische Rekordspendensammler Tom Moore, genannt Captain Tom, ist tot. Das teilten seine Töchter Hannah und Lucy am Dienstag in einem Statement mit. Er hatte sich zuvor mit dem Coronavirus infiziert. Wegen Medikamenten, die er zur Behandlung einer Lungenentzündung erhalten hatte, war Moore nicht gegen Covid-19 geimpft worden. Die Queen bekundete ihre Trauer.

Der 100 Jahre alte Veteran aus dem Zweiten Weltkrieg hatte im vergangenen Jahr mit einem Spendenlauf knapp 32,8 Millionen britische Pfund (etwa 37 Millionen Euro) für den Nationalen Gesundheitsdienst NHS in der Corona-Pandemie gesammelt und hatte damit weltweite Berühmtheit erlangt. Er war dafür 100 Runden mit seinem Rollator durch seinen Hinterhof marschiert. Moore schaffte damit sogar einen neuen Guinness-Weltrekord für die höchste Summe, die bei einem Spendenlauf je zusammenkam.

Königin Elizabeth II. hatte den Veteran für seine Verdienste sogar zum Ritter geschlagen. "Die Königin schickt einen privaten Kondolenzbrief an die Familie von Captain Sir Tom Moore", teilte das Königshaus am Dienstag auf Twitter mit. "Ihre Majestät hat es sehr genossen, Captain Sir Tom und seine Familie letztes Jahr in Windsor zu treffen. Ihre Gedanken und die der königlichen Familie sind bei ihnen."