Rekordzahl an Briten hat im Sommer ihre Arbeit verloren

Über 310.000 Briten wurden zwischen Juli und September arbeitslos - Arbeitslosenquote stieg im Sommerquartal auf 4,8 Prozent

Mehr als 310.000 Briten haben zwischen Juli und September dieses Jahres ihren Job verloren. Damit habe die Zahl der Kündigungen in Großbritannien ein Rekordhoch erreicht, erklärte das Office for National Statistics am Dienstag in London. Im Quartal zuvor, in das der erste Teil-Lockdown fiel, lag die Zahl bei 181.000 Kündigungen.

Die Arbeitslosenquote erreichte im Sommerquartal einen Stand von 4,8 Prozent - sie liegt damit knapp ein Prozent über dem Vorjahreswert. Insgesamt haben der Behörde zufolge seit Beginn der Pandemie rund 780.000 Briten ihre Arbeit verloren.

Die Regierung hat mit der Ankündigung eines zweiten Teil-Lockdowns für England das staatliche, dem deutschen Kurzarbeitergeld ähnliche Unterstützungsprogramm bis März 2021 verlängert. Der im November geltende Teil-Lockdown ist erneut mit vielen Schließungen verbunden. Zudem sorgen die unklaren Brexit-Aussichten für weitere wirtschaftliche Unsicherheit.