Renault baut großen Standort bei Paris in Recyclingzentrum um

Musteranlage für Kreislaufwirtschaft geplant - Bis 2024 läuft dort noch das Modell Zoe vom Band

Im Zuge seines Sparprogramms baut der französische Autohersteller Renault seine große Fabrik Flins im Pariser Großraum in ein Recyclingzentrum um. Mit der sogenannten Re-Factory solle eine in Europa beispielhafte Anlage für die Kreislaufwirtschaft entstehen, teilte Generaldirektor Luca de Meo am Mittwoch in Boulogne-Billancourt bei Paris mit. Neue Autos sollen dort nur noch bis 2024 vom Band laufen.

Das krisenbelastete Unternehmen hatte im Frühjahr den Abbau von rund 15,000 Stellen angekündigt, davon entfallen rund 4.600 auf Frankreich. Das über drei Jahre laufende Sparprogramm hat einen Umfang von über zwei Milliarden Euro.

Flins, ein Traditionswerk von Renault, soll noch bis voraussichtlich 2024 das Modell Zoe produzieren, wie auf Anfrage bestätigt wurde. Nach dem Umbau soll das Werk dann unter anderem gebrauchte Autos oder Batterien verwerten. In dem Werk Ende waren 2019 rund 2.600 Menschen beschäftigt. In zehn Jahren sollen es mehr als 3.000 Mitarbeiter sein.