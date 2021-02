Rennradfahrer nach Sturz in OÖ reanimiert

65-Jähriger prallte gegen Wand von Unterführung

Ein 65-Jähriger ist Samstagmittag nach einem Sturz mit seinem Rennrad in Steyregg (Bezirk Urfahr-Umgebung) reanimiert worden. Der Mann fuhr bergab in eine Unterführung, wo ihm zwei Jogger entgegen kamen. Unmittelbar nach den Läufern stieß er gegen die Seitenwand des Tunnels. Die beiden 18 und 19 Jahre alten Sportler und andere Passanten leisteten bis zum Eintreffen des Notarztes Erste Hilfe. Der Verunglückte kam in das Kepler Uniklinikum Linz, berichtete die Polizei.