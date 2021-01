Renzi droht mit Abzug von Ministerinnen - Sorge um Kabinett Conte

Italiens Premier könnte sich Vertrauensabstimmung im Parlament unterziehen

Mitten in der Corona-Krise droht Italien eine Regierungskrise. Der kleine Koalitionspartner "Italia viva" von Ex-Regierungschef Matteo Renzi droht damit, seine beiden Ministerinnen aus dem Kabinett abzuziehen, sollte es bei einer Ministerratssitzung ab Dienstagabend zu keiner Einigung über die Verteilung der Corona-Wiederaufbauhilfen kommen, die die EU Italien zugesichert hat. Die Kabinettssitzung ist am Dienstag um 21.30 Uhr geplant.

Renzi plant am Mittwoch eine Pressekonferenz. Nicht ausgeschlossen wird, dass der Expremier den Rückzug seiner Partei aus dem Regierungsbündnis ankündigen wird, was zum Sturz der Regierung Conte führen könnte. Denn das seit September 2019 amtierende Kabinett ist auf die Stimmen der kleinen Truppe von Renzi-Parlamentariern im Senat angewiesen.

Hintergrund des Streits ist die Gestaltung des "Recovery Plans", dem milliardenschweren Programm zur Nutzung der 222 Milliarden Euro , die Italien aus dem europäischen Wiederaufbauprogramm "Next Generation" erhält. Renzi gab zu, dass der "Recovery Plan" gegenüber einem ersten Entwurf verschönert worden sei. Einige Aspekte seien allerdings noch zu klären, Conte habe nicht all seine Vorschläge zur Ausgabe der Finanzierungen angenommen, kritisierte Renzi.

Sollten die Renzi-Ministerinnen aus dem Kabinett austreten, könnte sie Conte mit Mitgliedern der Regierungsparteien ersetzen und sich einem Vertrauensvotum im Parlament unterziehen, um zu prüfen, ob er noch über eine Mehrheit verfügt, hieß es in Rom. "In diesem Fall werden wir in die Opposition gehen. Wir werden natürlich eine andere Opposition als die Rechtsparteien wie die Lega um Matteo Salvini führen", argumentierte Renzi.

Eindringlich appellierten die stärksten Regierungsparteien PD und Fünf-Sterne an Renzis Vernunft. "Wenn jemand in der jetzigen Lage aus der Regierung aussteigt, bleibt er endgültig draußen", sagte der Interimschef der Fünf-Sterne-Bewegung, Vito Crimi. Er gab somit zu verstehen, dass es im Fall einer Regierungskrise nicht zu einem dritten Kabinett um Premier Giuseppe Conte kommen werde.

Renzi, der von 2014 bis 2016 Ministerpräsident einer Mitte-Links-Regierung und PD-Vorsitzender war, hatte im Herbst 2019 "Italia viva" gegründet, nachdem er die Sozialdemokraten (PD - Partito Democratico) verlassen hatte. Nun bemüht er sich um neuen Schwung für seine Partei, die derzeit bei Umfragen auf nur zwei bis drei Prozent kommt.