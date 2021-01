Renzi will sich bei Vertrauensvotum in Rom der Stimme enthalten

"Wenn Conte im Senat nicht 161 Stimmen erhält, kommt es zu einer neuen Regierung ohne Conte"

Ex-Premier Matteo Renzi, der mit dem Rückzug seiner Splitterpartei Italia Viva Italien in eine Regierungskrise gestürzt hat, will sich bei der für Dienstag im Senat geplanten Vertrauensabstimmung der Stimme enthalten. Renzi ist im Senat, der Kammer, in der die Erfolgschancen von Regierungschef Giuseppe Conte niedriger sind, stimmberechtigt.

"Wenn Conte im Senat nicht 161 Stimmen erhält, kommt es zu einer neuen Regierung ohne Conte. Das ist die Demokratie. Und die Demokratie ist heilig", sagte Renzi im Interview mit der Tageszeitung "La Stampa" (Freitagsausgabe). Der 46-Jährige schloss Allianzen mit "antieuropäischen und nationalistischen Kräften", also mit Parteien aus dem Mitte-Rechts-Lager, aus.

Conte sucht nach dem Bruch seiner Regierungskoalition Unterstützung im Parlament. Für Montag ist eine Rede des Parteilosen in der Abgeordnetenkammer geplant, wo er nach einer Debatte die Vertrauensfrage stellen soll. Findet er dort die notwendige Unterstützung, steht ihm im Laufe der Woche eine größere Herausforderung im Senat bevor. Um im Amt bleiben zu können, muss er insgesamt etwa 25 der 630 Abgeordneten im Unterhaus und bis zu 18 der 315 Senatoren auf seine Seite ziehen.

Durch den Rückzug der Partei Italia Viva von Renzi hatte die Regierung am Mittwoch ihre Mehrheit verloren. Hintergrund ist unter anderem ein Streit über die Vergabe der EU-Coronahilfen. Sollte Contes Vorstoß am Montag scheitern, dürfte Präsident Sergio Mattarella wegen der Coronakrise versuchen, eine Regierung der nationalen Einheit zu bilden. Ansonsten dürften Neuwahlen unumgänglich werden.