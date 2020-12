Reporter ohne Grenzen fordert Asyl für weißrussische Journalisten

"Jegliche finanzielle Unterstützung" für das Regime solle eingefroren werden

Nach massenhaften Festnahmen von Journalisten in Weißrussland (Belarus) fordert Reporter ohne Grenzen (RSF) mehr Unterstützung der Europäischen Union für verfolgte Medienschaffende. Die EU-Mitgliedstaaten und europäische Institutionen sollten ihnen Asyl und falls notwendig medizinische Hilfe anbieten, teilte die Organisation am Freitag in Berlin mit.

Zudem sollte "jegliche finanzielle Unterstützung für Belarus" eingefroren werden, solange der Machtapparat des autoritären Staatschefs Alexander Lukaschenko Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte nicht respektiere, hieß es von der Medienfreiheitsorganisation weiter.

Nach Angaben von Reporter ohne Grenzen sind seit Beginn der Proteste gegen Lukaschenko Mitte August etwa 380 Medienschaffende festgenommen worden. 80 von ihnen seien zu Gefängnisstrafen verurteilt worden. Ausländische Journalisten dürften zudem nur noch in Ausnahmefällen in Belarus legal arbeiten. 70 Internetseiten seien derzeit blockiert.

Das Land steckt seit der umstrittenen Präsidentenwahl am 9. August in einer schweren innenpolitischen Krise. Lukaschenko hatte sich nach 26 Jahren an der Macht mit 80,1 Prozent der Stimmen im Amt bestätigen lassen. Die Demokratiebewegung sieht dagegen Swetlana Tichanowskaja als Gewinnerin der Abstimmung. Sie will das Land übergangsweise nach einem Rücktritt Lukaschenkos führen. Der Machthaber hatte aber wiederholt einen Rücktritt ausgeschlossen.

Die 38 Jahre alte Bürgerrechtlerin wird am Sonntag in Berlin erwartet. Sie will etwa an einem "Gebet für Belarus" im Berliner Dom teilnehmen. Für Montag plant sie ein Treffen mit dem deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Zudem werden am Sonntag in Belarus wieder Tausende Menschen bei Protesten gegen Lukaschenko erwartet.