Repräsentantenhaus fordert von Pence sofortige Trump-Absetzung

Die Aufforderung ist nicht bindend

Das Repräsentantenhaus in den USA hat Vizepräsident Mike Pence offiziell aufgefordert, Donald Trump sofort abzusetzen. Die Abgeordneten stimmten am Dienstag mehrheitlich dafür, dass Pence den 25. Verfassungszusatz anwenden sollte. Pence und das Kabinett könnten den Präsidenten so für amtsuntauglich erklären lassen und ihm damit sofort die Macht entziehen.

Die Aufforderung ist allerdings nicht bindend. Pence hatte zuvor bereits erklärt, diesen Weg nicht gehen zu wollen. Die sofortige Absetzung Trumps wäre nicht im Interesse des Landes, so Pence. Es würde nur einen schrecklichen Präzedenzfall schaffen.

Im Repräsentantenhaus haben die Demokraten die Mehrheit, die den Republikaner Trump so schnell wie möglich aus dem Amt jagen will. Am 20. Jänner übernimmt der künftige Präsident Joe Biden von den Demokraten das Amt. Trump wird vorgeworfen, den Sturm auf das Kapitol durch seine Anhänger befeuert zu haben. Bei den Ausschreitungen in der vergangenen Woche waren fünf Menschen gestorben.