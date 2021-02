Republik Moldau steuert auf vorgezogene Neuwahlen zu

Staatspräsidentin beauftragte erneut Ex-Finanzministerin Gavrilita mit Regierungsbildung, nachdem das Parlament dieser das Vertrauen verweigerte

In der Republik Moldau hat die proeuropäische Staatspräsidentin Maia Sandu am späten Donnerstagabend Ex-Finanzministerin Natalia Gavrilita zum zweiten Mal mit der Regierungsbildung beauftragt, nachdem die Legislative in Chisinau dieser nur Stunden davor das Vertrauen verweigert hatte. Scheitern Gavrilita und ihr Kabinett nun abermals im Parlament, kann Präsidentin Sandu Neuwahlen ansetzen - ein erklärtes Ziel sämtlicher proeuropäischer, reformorientierter Kräfte im Land.

Die Fraktion der prorussischen Sozialisten (PSRM) kündigte am Freitag eine Verfassungsklage gegen Sandus neuen Regierungsauftrag an. Man habe die Staatspräsidentin noch vor den Sondierungsgesprächen schriftlich davon in Kenntnis gesetzt, gemeinsam mit der "Shor"-Fraktion des gleichnamigen Oligarchen eine Mehrheit gebildet und in der Person der Sozialistin Mariana Durlesteanu eine eigene Anwärterin auf das Amt der Regierungschefin aufgestellt zu haben, so PSRM-Fraktionschef Corneliu Furculita. Aufgrund eines Urteils des Verfassungsgerichts vom vergangenen Jahr sei das Staatsoberhaupt de facto gezwungen, der Nominierung der neuen Parlamentsmehrheit stattzugeben, fügte Furculita hinzu. Zudem forderte die Fraktion der Sozialisten die Parlamentsleitung auf, bis zu einem einschlägigen Urteil des Verfassungsgerichtshofs weder Anhörungen der Ministeranwärter noch eine Abstimmung über das Kabinett der designierten Regierungschefin Gavrilita anzusetzen.

Unzufrieden mit Maia Sandus jüngstem Regierungsauftrag zeigte sich auch die Fraktion der proeuropäischen Plattform Würde und Wahrheit (DA), ein langjähriger Bündnispartner der von Sandu gegründeten Partei Aktion und Solidarität (PAS): Die DA-Fraktion schlug beim Sondierungsgespräch mit der Staatspräsidentin Parteichef Andrei Nastase für das Amt des Ministerpräsidenten vor, um "die Bestätigung einer weiteren Linksregierung" zu verhindern.

Ihrerseits stellte die designierte Regierungschefin Gavrilita im Gespräch mit einem moldauischen TV-Sender klar, auf ein abermaliges Scheitern ihres Kabinetts im Parlament zu hoffen - was das Land brauche, seien vorgezogene Neuwahlen und eine reformwillige Parlamentsmehrheit, sagte die Politikerin der proeuropäischen Partei Aktion und Solidarität (PAS).