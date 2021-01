Republik stockt kommende Woche zwei Bundesanleihen auf

Für insgesamt 1,38 Mrd. Euro

Am kommenden Dienstag wird die Republik Österreich über zwei neue Bundesanleihen wieder frisches Kapital am Finanzmarkt aufnehmen. Auf dem Programm stehen eine zehnjährige und eine 30-jährige Anleihe, die für insgesamt 1,38 Mrd. Euro aufgestockt werden sollen. Das teilte die Oesterreichische Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA) am Donnerstag auf ihrer Website mit.

Die 10-jährige Anleihe hat einen Kupon von 0,00 Prozent, die 30-jährige einen Kupon von 0,75 Prozent. Beide Papiere wurden 2020 erstmals ausgegeben: Die zehnjährige Anleihe wurde im Jänner erstmals begeben, die 30-jährige wurde Ende März im Rahmen einer außertourlichen Anleihenemission im Zuge der Coronakrise erstemittiert.

Insgesamt will die OeBFA im heurigen Jahr rund 65 Mrd. Euro am Kapitalmarkt aufnehmen.