Republikanischer Abgeordneter: "Wir waren erfolgreicher als Trump"

Texanischer Mandatar Hurd fasst Wähler-Botschaft zusammen: "Sei kein Arschloch, und sei kein Sozialist" - Hand zu Biden ausgestreckt, aber Warnung vor Rückkehr zu Iran-Deal

Bei den US-Republikanern regt sich nach der verlorenen Präsidentenwahl Kritik an Amtsinhaber Donald Trump. Die Wähler "haben Donald Trump gerüffelt - wir waren erfolgreicher", sagte der Kongressabgeordnete Will Hurd am Freitag in einem Videogespräch des "German Marshall Fund". Der Texaner verwies diesbezüglich auf die Zugewinne seiner Partei bei der gleichzeitigen Wahl zum Repräsentantenhaus. Die Botschaft der Wähler sei gewesen: "Sei kein Arschloch, und sei kein Sozialist."

Die Wähler hätten die Republikaner geschätzt, "wenn sie uns nicht als rassistisch oder frauenfeindlich angesehen hätten", spielte Hurd auf die polarisierenden Positionen des Präsidenten an. Der Abgeordnete zeigte sich zugleich erfreut, dass der Sieg Bidens keine Sogwirkung für den Kongress gehabt habe.

Mit ihrer auf wenige Abgeordnete geschrumpften Mehrheit könnten die Demokraten "unmöglich etwas zustande bringen", sagte Hurd Parlamentspräsidentin Nancy Pelosi schwere Zeiten voraus. Biden sei ohnehin mehr an einer Kooperation mit dem republikanischen Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell und seinem demokratischen Pendant Chuck Schumer interessiert, sagte der Kongressabgeordnete, der sich für eine parteiübergreifende Zusammenarbeit stark machte. Nur so sei zu verhindern, dass von einer Partei beschlossene Gesetze nach einem Machtwechsel wieder demontiert werden. "Das perfekte Beispiel dafür ist Obamacare", nannte er die unter Ex-Präsident Barack Obama durchgeboxte Gesundheitsreform.

Hurd nannte Biden den "gewählten Präsidenten" und zeigte sich überzeugt, dass das Trump-Lager die Niederlage letztlich anerkennen wird. "Es wird eine friedliche Machtübergabe geben." Die aktuellen Aussagen dienten nur dazu, "die Trump-Wähler zu halten". "Ich glaube nicht, dass irgendwer sagen wird, dass die Wahl gestohlen wurde und Trump der rechtmäßige Sieger ist", sagte der seit 2015 im Repräsentantenhaus sitzende Abgeordnete.

Hurd machte auch klar, dass die große Mehrheit der Republikaner den multilateralen Ansatz Bidens in der US-Außenpolitik teilten. "Man wird eine Rückkehr zum Multilateralismus sehen. Eine überwältigende Mehrheit im Kongress unterstützt das." Die von Biden angekündigte Rückkehr zum Pariser Klimaabkommen sieht Hurd nicht als problematisch an, sehr wohl aber einen Kurswechsel in Sachen Iran. "Ich hoffe nicht, dass Joe Biden das Iran-Abkommen zu einem der ersten außenpolitischen Ziele macht. Das würde nämlich die Aussichten auf die weitere Kooperation (mit den Republikanern, Anm.) verdüstern. Die meisten Republikaner sind dagegen", sagte Hurd.

Hurd wollte sich auf eine entsprechende Frage nicht zum republikanischen Kandidaten bei der Präsidentschaftswahl 2024 äußern und verwies darauf, dass davor noch die Kongresswahl stattfinde. Auch habe sich gezeigt, dass sich in der Politik in wenigen Monaten viel ändern könne. Den Einfluss von Trump auf die republikanische Politik der vergangenen Jahre versuchte der Abgeordnete herunterzuspielen. 75 bis 80 Prozent der beschlossenen Gesetze, etwa die Steuersenkung, hätten nämlich "auf ziemlich traditionellen konservativen Werten" beruht.

Ideologisch erinnere die US-Politik an ein Hufeisen, veranschaulichte Hurd. "Die Ränder liegen eher beieinander (als die Mitte)", verwies Hurd etwa auf die Kritik sowohl der radikalen Linken als auch der radikalen Rechten an Freihandelsverträgen. "Trump hat gewonnen, indem er sagte, wie schlimm (das nordamerikanische Freihandelsabkommen) NAFTA ist. Wer sonst hat das noch gesagt? Hillary Clinton, Bernie Sanders und Elizabeth Warren", zählte der Republikaner prominente demokratische Politiker auf. Unter Biden könnte es auch wieder Initiativen für Freihandelsverträge geben, zumal diese "üblicherweise von den Republikanern gepusht werden".

Als Grund für die starke Polarisierung der US-Politik führte Hurd auch das US-Wahlsystem an. Von den 435 Sitzen im Repräsentantenhaus seien nämlich nur 34 tatsächlich umkämpft. Es seien dies jene Wahlkreise, in denen Wähler bei Präsidentenwahlen anders abstimmen als bei Kongresswahlen. "Ich bin einer von nur drei republikanischen Abgeordneten in einem Wahlkreis, der 2016 von Hillary Clinton gewählt wurde", sagte Hurd. Dazu kämen noch 31 Demokraten in Wahlkreisen mit einer Trump-Mehrheit. Die restlichen 92 Prozent der Wahlen würden faktisch in den jeweiligen Vorwahlen entschieden, wo die Kandidaten nur die jeweiligen Parteianhänger ansprechen.