Restaurant-Personal verfolgte Dieb in Tirol

Von Komplizen mit Pfefferspray attackiert - Zwei Verdächtige festgenommen

Zwei Männer sind am Samstag in Tirol festgenommen worden, nachdem sie aus einem Restaurant in Wörgl einen dreistelligen Geldbetrag gestohlen hatten. Einer der beiden hatte das Geld aus der Kasse genommen, worauf er vom gesamten Restaurantpersonal bis in die Tiefgarage verfolgt wurde, berichtete die Polizei. Dort attackierte ein Komplize die Verfolger mit Pfefferspray, die Verdächtigen flüchteten. Sie wurden eine halbe Stunde später an der deutschen Grenze festgenommen.

Eine Mitarbeiterin des für Take-Away geöffneten Lokals sah gegen 13.40 Uhr, wie ein Mann Geld aus der - zuvor verschlossenen - Kassenschublade nahm. Mitarbeiter und Betreiber des Restaurants verfolgten den Dieb, er und sein Komplize konnten jedoch nach einem Handgemenge flüchten. Die 26 und 35 Jahre alten Polen wurden eine halbe Stunde später nach einer Alarmfahndung nahe der deutschen Grenze festgenommen. Bei der Durchsuchung des Fluchtfahrzeugs wurde neben der Beute und dem Pfefferspray auch ein als verbotene Waffe geltender Teleskopschlagstock gefunden. Verletzt wurde niemand.