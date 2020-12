Restaurantbetreiber in Salzburg wegen Steuerhinterziehung verurteilt

1,4 Millionen Euro an Abgaben an Finanz vorbeigeschleust - Geschäftsführer und GmbH erhielten jeweils 500.000 Euro teilbedingte Geldstrafe - Schaden zur Gänze zurückbezahlt

Ein Betreiber eines asiatischen Restaurants in der Stadt Salzburg ist am Dienstag bei einem Prozess am Landesgericht Salzburg wegen 1,4 Millionen Euro an Steuerhinterziehung zu einer Geldstrafe von 500.000 Euro verurteilt worden. Die Hälfte der verhängten Strafe wurde unbedingt ausgesprochen. Das Unternehmen wurde nach dem Verbandsverantwortlichkeitsgesetz ebenfalls zu einer teilbedingten Geldstrafe von 500.000 Euro verurteilt, 165.000 Euro davon wurden unbedingt verhängt.

"Das Urteil ist rechtskräftig", sagte Gerichtssprecher Peter Egger gegenüber der APA. Dem 50-jährigen Beschuldigten wurde in dem Finanzstrafverfahren vorgeworfen, er habe das Computer-Abrechnungssystem der GmbH in den Jahren von 2012 bis 2019 manipuliert und dadurch Umsatz-, Einkommens- und Kapitalertragssteuer hinterzogen.

Der Geschäftsführer war voll geständig. Er hat den Schaden von 1,4 Millionen Euro, der zulasten der Finanz entstanden ist, bereits zur Gänze zurückgezahlt. Da er auch alleiniger Gesellschafter der GmbH ist, wird er die beiden unbedingten Strafanteile in Höhe von 250.000 Euro und 165.000 Euro, als insgesamt 415.000 Euro, selbst bezahlen müssen.