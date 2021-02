Einen Tag nachdem die italienische Bergwacht drei Tote aus dem Schnee in den Abruzzen geborgen hat, ist am Samstag auch der leblose Körper der vierten vermissten Person gefunden worden. Knapp einen Monat hatten die Retter nach den vier Ausflüglern in dem Gebirge in Mittelitalien gesucht. Sie galten den Angaben der Feuerwehr zufolge seit dem 24. Jänner als vermisst. Die Wanderer am Monte Velino in der Provinz L'Aquila wurden womöglich von einer Lawine überrollt.