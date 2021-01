Rettungseinsätze wegen verirrter Tourengeher in Kärnten

Nebel und widrige Witterungsverhältnisse hatten Orientierung erschwert - Keine Verletzten

Wegen aufziehenden Nebels haben am Mittwoch mehrere Tourengeher in Kärnten die Orientierung verloren und mussten gerettet werden. Ein 69-jähriger Kärntner startete laut Polizei aus dem Skigebiet Petzen Richtung Süden, bevor er sich verirrte. Eine groß angelegte Suchaktion blieb wegen widriger Witterungsverhältnisse erfolglos. Am Abend wurde der Mann dann in Topla auf der slowenischen Seite unverletzt gefunden.

Drei Steirer, unter ihnen ein neunjähriger Bub, gerieten unterdessen im Skigebiet Klippitztörl in Bergnot. Sie verloren im Nebel die Orientierung und fuhren in den falschen Hang ein. Als ihre Kräfte nachzulassen begannen, setzten der 43-jährige Mann und die 34 Jahre alte Frau einen Notruf ab. Pisten- und Bergretter bargen das Trio gegen 18.30 Uhr unverletzt.