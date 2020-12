Reuters-Kameramann in Äthiopien festgenommen

Kumerra Gemechu soll mindestens zwei Wochen in Haft bleiben - Kein Grund für Verhaftung genannt

Ein Kameramann der Nachrichtenagentur Reuters ist in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba festgenommen worden. Der 38-jährige Kumerra Gemechu soll nach einer gerichtlichen Anhörung ohne Anwalt für mindestens zwei Wochen in Haft bleiben, wie seine Familie erklärte. Es wurde keine Anklage erhoben und kein Grund für die Festnahme genannt. Die Polizei reagierte auch nicht auf die Bitte um eine Stellungnahme. Die Agentur kritisierte die Festnahme.

Kumerra, der seit einem Jahrzehnt für Reuters als freiberuflicher Kameramann arbeitet, war seiner Frau zufolge am Donnerstagabend von etwa zehn bewaffneten Polizisten zu Hause vor den Augen seiner drei Kinder in Handschellen abgeführt worden. Die Polizei soll auch sein Telefon, einen Computer und weitere Gegenstände beschlagnahmt haben. Am Freitag habe ein Gericht dann eine um 14 Tage verlängerte Haft angeordnet.

"Kumerra ist Teil eines Reuters-Teams, das fair, unabhängig und unvoreingenommen aus Äthiopien berichtet", erklärte Chefredakteur Stephen Adler am Montag. "Wir werden nicht ruhen, bis Kumerra freigelassen wird." Auch das in New York ansässige Komitee zum Schutz von Journalisten bezeichnete die Festnahme als "das jüngste Beispiel dafür, wie die Pressefreiheit unter Ministerpräsident Abiy Ahmed nach einer kurzlebigen Hoffnung auf Reformen schnell erodiert". Erst vor knapp zwei Wochen war ein Reuters-Fotograf von zwei äthiopischen Polizisten geschlagen worden.

Ob Kumerras Festnahme mit seiner Berichterstattung über den ethnischen Konflikt in der Unruheregion Tigray zusammenhängt, ist unklar. Dort gehen Truppen der Zentralregierung von Ministerpräsident Abiy Achmed gegen die abtrünnige Volksbefreiungsfront TPLF vor. Abiy wirft ihr vor, einen bewaffneten Aufstand angezettelt zu haben. Die TPLF beschuldigt Abiy hingegen der Verfolgung und Diskriminierung.

Äthiopien wurde jahrzehntelang von Tigray dominiert, bis vor zwei Jahren Abiy Ministerpräsident wurde, der der Bevölkerungsmehrheit der Oromo angehört. Im vergangenen Jahr wurde Abiy für seine Bemühungen um das Friedensabkommen zwischen Äthiopien und Eritrea nach dem verheerenden Krieg von 1998 bis 2000 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Nach seinem Amtsantritt hatte er zudem politische Reformen und die Freilassung politischer Gefangener angeordnet.