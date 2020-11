RH ortet Verbesserungsbedarf bei Versicherungen in der Landwirtschaft

Rechnungshof-Bericht: EU-Förderungen wurden nicht genützt - Interessenskonflikt bei Hagelversichrung als abwickelnde Stelle für Prämienförderung und als Versicherer

Der Rechnungshof sieht Verbesserungsbedarf bei staatlich bezuschussten Agrar-Versicherungen - unter anderem gegen Hagel und Dürre. Das Landwirtschaftsministerium habe zwischen 2014 bis 2020 für die Förderung von Versicherungsprämien im Agrarbereich keine EU-Mittel in Anspruch genommen, schreiben die Rechnungshofprüfer in einem aktuellen Bericht. Das Ministerium gab als Grund den hohen Verwaltungs- und Kontrollaufwand an.

Von 2014 bis 2018 stiegen die Zahlungen des Bundes und der Länder für die Zuschüsse von Versicherungsprämien laut Rechnungshof von 39,6 Mio. auf 62,1 Millionen Euro. Im Jahr 2016 wurde die Ausweitung der Zuschüsse von versicherbaren Risiken, wie beispielsweise Dürreschäden, beschlossen. Die Bauern schlossen daraufhin zusätzliche Versicherungen ab.

Um das Budget der Bundesländer und des Bundes zu entlasten, empfiehlt der Rechnungshof dem Landwirtschaftsministerium, bei Förderungen der Risikovorsorgen im Agrarbereich für den Zeitraum 2021 bis 2027 die Inanspruchnahme von EU-Mitteln zu erwägen.

Seit 1955 erfüllte nur die Österreichische Hagelversicherung die gesetzliche Voraussetzung, förderfähige landwirtschaftliche Versicherungen österreichweit anzubieten. Im überprüften Zeitraum 2014 bis 2018 gab es nur die Österreichische Hagelversicherung als abwickelnde Stelle. Der Abwicklungsmodus für diese Förderung begünstige Interessenskonflikte, kritisieren die Rechnungshof-Prüfer. Die Österreichische Hagelversicherung sei als abwickelnde Stelle für eine rechtskonforme Abwicklung der Prämienförderung zuständig und habe gleichzeitig als Anbieter der verbilligten Versicherungen ein wirtschaftliches Interesse am Abschluss der Versicherungsverträge. Außerdem bestimmte die Hagelversicherung die Versicherungskonditionen und die Prämienhöhe.

Mit der Ausweitung der versicherbaren Risiken ab dem Jahr 2019 wurden neben der Österreichischen Hagelversicherung auch zwei weitere Versicherungsunternehmen als abwickelnde Stellen im Bereich der Tierversicherungen aktiv. Eine Prüfkompetenz des Rechnungshofes für die Tätigkeit der abwickelnden Stellen bestand nicht, monierten die Rechnungshofprüfer. Die Prüfer empfehlen dem Landwirtschaftsministerium, bei einer Änderung des Hagelversicherungs-Förderungsgesetzes eine Bestimmung aufzunehmen, die es dem Rechnungshof ermöglicht, die Abwicklung der Förderung durch die abwickelnden Stellen zu überprüfen.

Der Rechnungshofausschuss-Vorsitzende der NEOS, Douglas Hoyos, kritisierte die Nicht-Inanspruchnahme der EU-Mittel. "Der österreichische Staatshaushalt hätte so massiv entlastet werden können. Die Frage ist jetzt: Warum ist das nicht passiert und wer ist dafür verantwortlich?", so Hoyos am Freitag in einer Aussendung. Er wünscht sich auch eine Ausweitung der Prüfzuständigkeit des Rechnungshofes auf die Stellen, die die Förderungen abwickeln. "Konkret muss das Landwirtschaftsministerium im Bereich des Hagelversicherungs-Förderungsgesetzes rasch Änderungen vorschlagen, die das ermöglichen", so der NEOS-Politiker.