Rheinmetall will weg vom Verbrennermotor und mehr Rüstungsgeschäfte

Rheinmetall sitzt auf dickem Auftragspolster Mit einem dicken Auftragspolster in der Rüstungssparte ist der Rheinmetall-Konzern ins neue Geschäftsjahr gestartet. Trotz Kürzungen vieler Verteidigungsbudgets kletterten die Bestellungen im vergangenen Jahr in dem Bereich um rund 60 Prozent auf fast 3 Mrd. Euro, teilte das Unternehmen am Donnerstag in einem vorläufigen Bericht über 2012 mit.