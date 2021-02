Rhone Capital stieg bei Illy ein - Börsengang möglich

Private-Equity-Fonds übernimmt 20-Prozent-Anteil am Triester Kaffeeröster

Der italienische Kaffeeröster Illy hat den Verkauf einer Minderheitsbeteiligung von 20 Prozent an den internationalen Finanzinvestor Rhone Capital abgeschlossen. Der Deal war am 21. November 2020 unterzeichnet worden. Die Partnerschaft mit Rhone Capital sei eine "wesentliche Etappe" in der Wachstumsstrategie Illys, die auch die Börsennotierung nicht ausschließe, hieß es am Donnerstag in einer Presseaussendung des Triester Kaffeerösters.

Der Privat-Equity-Fonds Rhone Capital soll die Expansion in den USA und die Internationalisierung des italienischen Konzerns finanzieren. Zum Umfang der Transaktion gab es keine Details. Das 1933 vom gebürtigen Ungarn Ferenc Illy (Francesco Illy) gegründete Unternehmen ist in 140 Ländern der Welt vertreten. Der jährliche Konzernumsatz liegt bei rund 520 Mio. Euro.

"Ich bin fest überzeugt, dass Rhone Capital der ideale Partner zur Förderung unseres Wachstums ist. Rhone Capital verfügt über außerordentliche Erfahrung bei der Unterstützung von Unternehmen in der Umsetzung ihrer internationalen Expansionspläne", sagte Konzernchef Andrea Illy.