Riad erwartet auch nach Bidens Amtsantritt gute Beziehungen zu USA

Saudi-arabischer Außenminister: Betrachten jeden US-Präsidenten als Freund

Die saudi-arabische Regierung erwartet auch nach dem Amtsantritt des designierten US-Präsidenten Joe Biden im Jänner enge Beziehungen zu Washington. Außenminister Adel al-Jubeir sagte in einem am Samstag (Ortszeit) veröffentlichten Interview mit dem Sender CNN, Riad werde den "Präsidenten der USA als Freund betrachten - egal ob er Republikaner oder Demokrat ist".

Vor der US-Präsidentschaftswahl hatte es in Riad Befürchtungen gegeben, das Verhältnis zu den USA könne sich bei einer Abwahl Donald Trumps abkühlen. Biden sei 35 Jahre lang im US-Senat gesessen und habe "enorme Erfahrung" im politischen Betrieb, sagte Al-Jubeir. "Ich erwarte nicht, dass es in der amerikanischen Außenpolitik einen bedeutenden Wandel geben wird."

Trump pflegte ein äußerst enges Verhältnis zum Königshaus in Riad - auch, nachdem der für die "Washington Post" tätige saudi-arabische Journalist Jamal Khashoggi im Oktober 2018 im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul getötet worden war. Biden dagegen hatte im Wahlkampf angekündigt, mit Blick auf Menschenrechtsverletzungen durch Saudi-Arabien eine harte Haltung gegenüber dem Verbündeten einzunehmen. Er wolle Saudi-Arabien zu dem "Paria machen, der es ist", sagte Biden unter anderem.

"Wir verhandeln mit den Präsidenten, sobald sie im Amt sind", sagte Al-Jubeir. Riad habe "große Interessen" im Verhältnis mit Washington. So arbeiteten beide Staaten im Sicherheitsbereich sowie in Finanzfragen zusammen. Riad sei außerdem ein zentraler Akteur in der islamischen Welt.