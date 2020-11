Richter beschloss Prozess gegen British Telecom in Mailand

Wegen falscher Rechnungen und Bilanzfälschung - Verfahren beginnt am 26. Jänner

Eine Untersuchungsrichterin in Mailand hat am Dienstag ein Gerichtsverfahren gegen British Telecom (BT) und 21 Personen beschlossen. Der Prozess wird am 26. Jänner 2021 beginnen.

Den Angeklagten wird vorgeworfen, in den vergangenen Jahren falsche Rechnungen in der Größenordnung von 58 Mio. Euro ausgestellt zu haben. Zu den Angeklagten zählen auch zwei Ex-Finanzdirektoren der italienischen BT-Tochter sowie einige Buchprüfer, berichteten italienische Medien. Die Angeklagten erklärten sich für unschuldig. Eine ehemalige Finanzdirektorin wurde bereits mit Schnellverfahren zu einem Jahr auf Bewährung wegen Bilanzfälschung verurteilt.

Umfangreiche Untersuchungen hatten ergeben, dass die Bilanzen der italienischen BT-Tochter in den Jahren 2015 und 2016 in größerem Umfang aufgebläht wurden. Damit wollten die Manager die finanziellen Schwierigkeiten der Tochtergesellschaften vertuschen. BT hatte einige Manager entlassen.