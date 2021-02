Riesige Dachlawine verschüttete Gemeindestraße in Osttirol

Straße auf einer Länge von 25 Metern und Höhe von zwei Metern verlegt

Eine riesige Dachlawine ist am späten Donnerstagabend in Matrei in Osttirol auf eine Gemeindestraße abgegangen. Die Schneemassen haben die Straße auf einer Länge von 25 Metern und einer Höhe von zwei Metern verlegt, berichtete die Polizei. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich Personen unter den Schneemassen befanden, wurden die Feuerwehr, die Bergrettung und die Rettung alarmiert.

Die Einsatzkräfte suchten den Lawinenkegel mit Schaufeln und Lawinensonden ab. Es wurden jedoch keine Verschütteten gefunden. Die Gemeindestraße wurde anschließend mit einem Bagger wieder frei geräumt. Am Dach des Wohnhauses und am Gartenzaun entstand erheblicher Sachschaden.