Riesiges Schneeflocken-Mandala ziert verschneite Fläche in Finnland

Könnte schon bald wieder verschwunden sein

Was wie gemalt aussieht, ist in Wirklichkeit das Werk von einem guten Dutzend Paar Schneeschuhen: Ein Künstler hat in Finnland gemeinsam mit Freiwilligen ein riesiges Schneeflockenmuster auf einem schneebedeckten Golfplatz hinterlassen. Nach einer Idee des Initiators und Hobby-Künstlers Janne Pyykkö ist ein geometrisches und mandalaartiges Schneekunstwerk auf dem Platz in Espoo bei Helsinki entstanden, wie unter anderem ein Video des Rundfunksenders Yle zeigte.

Dass Kunst vergänglich ist, gilt dabei jedoch wortwörtlich: Bereits mit dem nächsten Schneesturm in der finnischen Hauptstadtregion könnte das Gebilde schon wieder verschwunden sein. Wie die Zeitung "Helsingin Sanomat" berichtete, hat die Schneezeichnung einen Durchmesser von etwa 160 Metern. Sie hatte bereits 2018 von einem ähnlichen Projekt von Pyykkö berichtet.