Der Österreicher Daniel Gastl hat am Sonntag beim Grand Prix der Ringer in Nizza in der Klasse der griechisch-römischen Athleten bis 97 kg Rang drei geholt. Im Kampf um das Podest besiegte er seinen davor im Turnierverlauf dreimal erfolgreich gebliebenen Landsmann Markus Ragginger 3:1 nach Punkten. Am Freitag hatte die Tirolerin Martina Kuenz in der Kategorie bis 76 kg Rang gewonnen. Nach einer davor wettkampffreien Corona-Zeit geht es ab März um die Olympia-Qualifikation.