Die Tiroler Ringerin Martina Kuenz ist mit ihrem dritten Karriere-Weltcupsieg in das Olympiajahr gestartet. Die Vize-Europameisterin von 2019 setzte sich dank vier Siegen en suite beim Turnier in Nizza in der Gewichtsklasse bis 76 kg durch. Im Finale bezwang Kuenz die Französin Pauline Lecarpentier mit einem 7:2-Punktsieg.