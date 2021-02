Rio Tinto mit Gewinnsprung dank steigender Eisenerzpreise

Minen-Gigant Rio Tinto will Riversdale für 3,9 Mrd Dollar kaufen Der Bergbau-Gigant Rio Tinto will den Kohleminen-Betreiber Riversdale für 3,9 Milliarden Dollar (2,97 Mrd. Euro) kaufen. Beide Unternehmen gaben am Donnerstag eine entsprechende Vereinbarung bekannt. Rio Tinto ist der weltweit zweitgrößte Hersteller von Eisenerz. Die Übernahme würde Zugang zu großen Mengen an hochwertiger Kokskohle verschaffen, die zur Herstellung von Stahl benötigt wird.