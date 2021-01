Auf dem AUA-Flug OS 352 von Brüssel nach Wien ist am Montag bei der Dash8-Q400 (OE-LGO) ein Riss in einer der drei Lagen der Cockpitscheibe entstanden. Die Besatzung hat sich daraufhin entschieden in Nürnberg zwischenzulanden. Dies erfolgte ohne Probleme, so Austrian am Dienstag. Die 40 Passagiere wurden per Bus nach München gebracht und dort umgebucht.