Risse an Pfeiler: Draubrücke in Kärnten für gesamten Verkehr gesperrt

Vorerst auf unbestimmte Zeit

Weil Risse an einem Pfeiler festgestellt worden sind, ist am Donnerstagabend die Draubrücke bei Seidendorf (Bezirk Völkermarkt) mit sofortiger Wirkung gesperrt worden. Wie lange die Sperre dauern wird, war vorerst unklar. Eine Umleitungsstrecke wurde eingerichtet. Schon seit Anfang November war die Brücke nur einspurig befahrbar, weil an einem Brückenpfeiler Verschiebungen festgestellt worden waren, die über den Normbereich hinausgehen.

Wie es aus dem Büro des zuständigen Referenten Martin Gruber (ÖVP) hieß, hatten Spezialtaucher nun die Risse entdeckt, außerdem wurde festgestellt, dass die Flusssohle zwischen zwei Pfeilern ausgespült wurde. Die Absenkung der Drau, die derzeit wegen erwarteter Niederschläge vorgenommen wird, könnte weitere Veränderungen der Flusssohle verursachen, sodass die Stabilität der Pfeilerfundamente gefährdet ist.