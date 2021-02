Robinhood hebt Handelsbeschränkungen für Aktien auf

Dt. Telekom: Für 12,5 Aktien eine als Dividende Die Deutsche Telekom hat das Bezugsverhältnis für ihre geplante Dividende in Form von Aktien bekannt gegeben. Aktionäre, die sich für die Ausschüttung in Aktien statt in bar entscheiden, erhalten für je 12,5 eigene Aktien eine weitere Aktie hinzu, wie der Bonner Konzern am Freitag mitteilte. Der rechnerische Bezugspreis entspricht damit der auf 12,5 Aktien entfallenden Bardividende für 2012 von 70 Cent und beträgt 8,75 Euro.