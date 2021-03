Roche investiert fast halbe Milliarde in deutsche Standorte

500 neue Mitarbeiter zuletzt alleine wegen Herstellung von Coronatests

Während der Coronapandemie hat der Schweizer Pharmariese Roche im vergangenen Jahr 490 Mio. Euro in deutsche Standorte investiert. Das Geld floss nach Angaben vom Montag unter anderem in Infrastruktur und Produktionsanlagen vor allem in Mannheim und in Penzberg.

Dort stellt Roche beispielsweise Mittel für Coronatests her und füllt sie für weltweite Lieferungen ab. Die Zahl der Mitarbeiter in Deutschland sei an den beiden Standorten und damit deutschlandweit um rund 500 auf 17.200 gestiegen.

Wie Claus Haberda, Geschäftsführer der Roche Diagnostics GmbH, in Grenzach-Whylen nahe Basel sagte, hatte Roche in den vergangenen fünf Jahren 2,6 Milliarden Euro in deutsche Standorte gesteckt. Der Konzern ist auch in Ludwigsburg bei Stuttgart sowie in Potsdam und Berlin vertreten. Der Gesamtumsatz in Deutschland sei 2020 bereinigt bei 3,06 Milliarden Euro gelegen, um 13 Prozent mehr als im Jahr davor. Insbesondere die Diagnostik-Sparte sei um 60 Prozent gewachsen und löse nach und nach das alte Produktportfolio ab, sagte Haberda.

Zudem gab Roche bekannt, dass das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte eine Sonderzulassung für einen Coronaselbsttest erteilt habe. Den SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest könnten auch Laien per Nasenabstrich zu Hause anwenden. Der Test solle in Apotheken erhältlich sein und sei nicht verschreibungspflichtig. Die ersten Lieferungen seien für diese Woche geplant. Möglich sei, zweistellige Millionen-Stückzahlen pro Monat weltweit zur Verfügung zu stellen.