Rockband Golden Earring hört wegen Krankheit des Gitarristen auf

"Das stimmt. Es ist vorbei"

Nach mehr als 50 Jahren hat die niederländische Rockband Golden Earring ihr Ende angekündigt. Grund ist die Krankheit des Gitarristen und Band-Gründers, George Kooymans. Entsprechende Medienberichte bestätigte der Manager der Band, Rob Gerritsen, am Freitag der Nachrichtenagentur ANP. "Das stimmt. Es ist vorbei."

Golden Earring war in den 1960er-Jahren gegründet worden und eine der ältesten noch auftretenden Rockbands. "Radar Love" (1973) bedeutete international den Durchbruch und war einer der größten Hits der Band. Freitag war bekannt geworden, dass Kooymans (72) an der seltenen Muskel- und Nervenkrankheit ALS leidet. Das bestätigte er dem "Algemeen Dagblad". Das letzte Konzert der Band war 2019 in Rotterdam.