Rockhouse Salzburg: Szene trotzt mit Sampler dem Kulturstillstand

24. Auflage der "Xtra Ordinary"-Reihe erschienen - Geschäftsführer Descho fürchtet bei "Reintesten" "großes Chaos"

ACHTUNG - SPERRFRIST: DIESE MELDUNG DARF NICHT VOR DER OBEN ANGEFÜHRTEN SPERRFRIST VERÖFFENTLICHT WERDEN! EINE VORZEITIGE VERÖFFENTLICHUNG KANN ZU (MEDIEN)RECHTLICHEN PROBLEMEN FÜHREN UND DIE FRÜHZEITIGE BERICHTERSTATTUNG DER APA ÜBER GESPERRTE INHALTE ZUKÜNFTIG EMPFINDLICH EINSCHRÄNKEN

Das Rockhouse Salzburg blickt wie viele andere Kulturveranstalter auch auf ein durchwachsenes Jahr 2020 zurück. "Wir haben aber stets versucht, alles zu machen, was möglich war", sagte Geschäftsführer Wolfgang Descho im APA-Gespräch. Doch trotz Workshops, Streaming-Konzerten und Publikum im Sitzen, blieb die Zahl der Veranstaltungen überschaubar. "Dafür, dass die Kulturstätten sehr gute Covid-Konzepte ausgearbeitet hatten, durften sie leider als erste wieder zusperren."

Trotz des schwierigen Umfelds setzte das Rockhouse auch im Corona-Jahr seine Reihe "Xtra Ordinary" fort. Der Sampler - eine jährliche Werkschau der Szene in und rund um Salzburg - erscheint am Freitag und vereint in seiner 24. Auflage gleich 38 Songs aus den Genres Singer-Songwriting, Indie-Rock, Reggae, Hip-Hop, Psychedelic, Metal, Post-Punk und Synthpop. "Der Sampler war heuer vielleicht noch wichtiger als sonst. Er war für die Musiker Anreiz und Ziel, nicht nur Ideen für Nummern zu sammeln, sondern sie gleich umzusetzen - auch wenn das gemeinsame Erarbeiten deutlich erschwert war."

Lockdown-gerecht erscheint die Aufmachung des Samplers: Er wird als Liederbuch zum Mit- und Nachspielen inklusive Download-Code zum Anhören der Nummern veröffentlicht. "Da kann jeder die Wandergitarre aus dem Keller holen und sich an den Stücken versuchen", so Descho. Nummer 24 umfasst bereits im heimischen Indie-Radio reüssierte Bands und Aushängeschilder wie Good Wilson, Mynth, Moby Stick oder den Rapper Dame, aber auch eine Reihe von ganz jungen und neuen Künstlern.

Wann es wieder Konzerte vor Publikum geben wird, ist für Descho indes noch offen. Den am Donnerstag bekannt gewordenen Gesetzesantrag zum "Reintesten" sieht er skeptisch: "Ich sehe hier großes Chaos auf uns zukommen." Derzeit seien einfach noch zu viele Fragen offen. Welche Fristen gelten für einen negativen Coronatest genau? Welche Art von Tests dürfen für einen Eintritt vorgelegt werden und wer kontrolliert?

"Wichtig ist, dass alles gut organisiert und praktikabel gelöst ist. Klar ist aber auch, dass wir weder Ärzte noch Beamte sind, die einen Bescheid genau prüfen können." Lieber wäre dem Rockhouse-Geschäftsführer, die Sicherheitskonzepte aus dem Sommer und Herbst - genügend Abstand und Sitzplätze etwa - mit einer FFP2-Maske zu kombinieren. "Das erschiene mir aufs Erste praktikabler." Fest stehe aber auch, dass man keinesfalls resignieren werde. "Wir machen jetzt sicher keine Pause bis in den April oder Mai, sondern werden veranstalten, was immer auch erlaubt ist. Es ist für die Musiker, die Tontechniker und das Rundherum wichtig, dass zumindest ein wenig was passiert."

Am Freitag wurde in Salzburg auch der Preisträger des diesjährigen Heimo-Erbse-Preises bekannt gegeben. Die aus dem Nachlass des Komponisten gestiftete Auszeichnung geht heuer erstmals nicht an einzelne Künstler, sondern an das Team von Late Hour Music. Das Studio gilt als Talentschmiede der heimischen Musikszene und produziert neben vielen Stars und internationalen Größen gezielt Nachwuchskünstler. Mit dem heuer von 3.000 auf 5.000 erhöhten Preisgeld werden damit indirekt etwa die Produktionen der Künstler Mace (Hip-Hop), Karl Kayzer (Singer-Songwriter) und Coperniquo (Rock) finanziell unterstützt. Zugleich kann auch ein Hip-Hop-Album, welches 10 bis 15 Acts aus dem ganzen Land umfassen wird, realisiert werden.

(S E R V I C E - www.rockhouse.at)

* Bitte S P E R R F R I S T beachten *